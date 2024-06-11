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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın Hannover'deki halka açık antrenmanının biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'nın Hannover kentinde halka açık yapacağı antrenmanın biletleri tükendi.

Yunus Kaymaz  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
A Milli Futbol Takımı'nın Hannover'deki halka açık antrenmanının biletleri tükendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takımın, yarın Hannover kentinde halka açık gerçekleştireceği antrenmanın biletlerinin tükendiği belirtilerek, "12 Haziran Çarşamba günü, yerel saatle 11.30'da başlayacak olan ve biletleri Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenmanda, A Milli Takımımızın yanında olup destek verecek taraftarlarımıza göstermiş oldukları ilgiden ötürü teşekkür ederiz." denildi.

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