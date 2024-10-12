A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz ile Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'da forma giyen 2 oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, aday kadrodan çıkarıldı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.