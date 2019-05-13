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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Yunanistan ve Özbekistan ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya'da, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile Alanya'da hazırlık maçı yapacak.

Emrah Oktay   | 13.05.2019
A Milli Futbol Takımı Yunanistan ve Özbekistan ile karşılaşacak

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ve Özbekistan ile hazırlık maçı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Yunanistan ve Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, 30 Mayıs Perşembe günü Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran Pazar günü ise Özbekistan ile Alanya Oba Stadı'nda mücadele edecek.

İki maç da saat 21.00'de başlayacak.

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçını 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te oynayacak.

Milli takım, gruptaki dördüncü maçında ise 11 Haziran Salı günü İzlanda ile başkent Reykjavik'in Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te karşı karşıya gelecek.

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