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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bölüm bölüm iyi işler yaptık

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında oyuncuları görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Ercan Doğan   | 11.11.2020
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş: Bölüm bölüm iyi işler yaptık Fotoğraf: İsa Terli / AA

İstanbul

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bölüm bölüm iyi işler yaptık. Bazı oyuncular öne çıktı." dedi.

Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in maçta sakatlandığını hatırlatan Güneş, "Onları değiştirmek zorunda kaldım. Caner, Cengiz ve Cenk'i düşünüyordum. Cengiz de tendonunda sorun yaşadı. Ciddi bir durumu yok. Orkun ile Mert'in durumuna bakacağız. Cenk'in ne oynayacağı önemliydi. 65 dakika iyi çalıştı." diye konuştu.

Hazırlık maçında oyuncuların durumunu görme şansı yakaladıklarını vurgulayan Güneş, "İki takım için de iyi bir hazırlık maçı oldu. Göreceğimiz oyuncular vardı. Attığımız gollerdeki beceriler güzel. Beklerde ve kademelerde sıkıntı çektik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum. Rakip elle aldı. Sloven hakemler bize rastlıyor. Bu maçtaki dördüncü hakem Rusya'nın elle gol attığı karşılaşmayı yönetmişti." ifadelerini kullandı.

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