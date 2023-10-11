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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, mücadelenin oynanacağı Osijek şehrine gitti.

Bozhan Memiş  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'a gitti

İstanbul

İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Osijek'e hareket eden millilere Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti.
Hırvatistan-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 21.45'te Osijek şehrindeki Opus Arena'da oynanacak.

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