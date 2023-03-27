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Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ve Milli Futbolcu Ivan Perisiç yarın oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri D Grubu'ndaki Türkiye maçına ilişkin Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sinan Balcıkoca, Sergen Sezgin  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Sergen Sezgin - AA

Bursa

Karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hırvatistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Türkiye ile Hırvatistan yarın TSİ 21.45'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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