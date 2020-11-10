Euro
9.60
Dolar
8.13
BIST 100
1,243.00
Altın
1,877.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanla tamamladı.

Ercan Doğan   | 10.11.2020
A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile yarın oynayacağı özel karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde durdu.

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için yarın kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, antrenmanda yer almadı.

Milli takım, antrenmandan önce "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 756'ya yükseldi
Macaristan'da 'acil durum' 90 gün daha uzatıldı
İngiltere'de Kovid-19 salgınında son 6 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 330'a yükseldi

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı

Hırvatistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Metin Öztürk Galatasaray'da adaylığını açıkladı

Ersin Destanoğlu, Ömer Erdoğan ve Mattias Erik Johansson, PFDK'ye sevk edildi

Ersin Destanoğlu, Ömer Erdoğan ve Mattias Erik Johansson, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu seçim kararı aldı
Büyük Önder Atatürk Trabzonspor'a 'onursal üye' yapıldı

Büyük Önder Atatürk Trabzonspor'a 'onursal üye' yapıldı