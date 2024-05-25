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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamındaki birinci etap çalışmalarına başladı.

Hilmi Sever  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampa katılan futbolcular dün ve bugün antrenmana gerçekleştirdi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanlarda, video analiz toplantılarının yanı sıra fitness salonunda kuvvet ve mobilizasyon, saha idmanlarında ise pas, top kapma ve topsuz oyun çalışmaları yapıldı.

Birinci etap çalışmalarına, geniş kadroda Doğan Alemdar, Ahmetcan Kaplan, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Can Uzun, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı ile 24-28 Mayıs aralığındaki idmanlarda bulunacak kaleci Berke Özer yer aldı.

A Milli Takım, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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