Euro
9.74
Dolar
8.23
BIST 100
1,235.53
Altın
1,886.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile basın toplantısı düzenliyor Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Emre Doğan   | 10.11.2020
A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Atatürk'ü andı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Hastama anne ve babasının Kovid-19'dan öldüğünü söyleyemedik'
Kapalı mekanlarda artan Kovid-19 riskini tedbirlerle azaltmak mümkün
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 51 milyon 243 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19'dan 448 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Atatürk'ü andı

A Milli Futbol Takımı Büyük Önder Atatürk'ü andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Modern kapitülasyonlara karşı tarihi mücadele veriyoruz

Türkiye ile Hırvatistan 10. kez rakip

Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı

Büyük Önder Atatürk KKTC'de anıldı

Türk Tarih Kurumu 'milli yas' fotoğraflarını Ata'ya veda albümünde topladı

Türk Tarih Kurumu 'milli yas' fotoğraflarını Ata'ya veda albümünde topladı
Türkiye 584. maçına çıkıyor

Türkiye 584. maçına çıkıyor