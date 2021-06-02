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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki ilk çalışmasını yaptı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki ilk çalışmasını yaptı, Moldova ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 02.06.2021
A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki ilk çalışmasını yaptı Fotoğraf: Cüneyt Karadağ / AA

Harsewinkel

Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki 26 futbolcu da idmanda yer aldı.

Isınma ve koşu ile başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Moldova karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Otel etrafında toplanan Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destek oldu.

A Milli Takım, EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Paderborn kentindeki Benteler Arena'da Moldova ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

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