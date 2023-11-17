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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı Almanya maçına hazır

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Almanya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

Erbil Başay  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
A Milli Futbol Takımı Almanya maçına hazır Fotoğraf: Hakan Nural/AA

Berlin

Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi ve bu bölümde koşu ve pas çalışması yapıldı.​​​​​​​

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