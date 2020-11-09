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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

TFF'den yapılan açıklamaya göre, milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldı.

Emre Doğan   | 09.11.2020
A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

İstanbul

Hazırlık maçında Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren milli takımda kaleci Gökhan Akkan ve orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün tıbbi nedenlerle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, Ümit Milli Takım'a çağrılan kaleci Altay Bayındır'ın ise A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

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