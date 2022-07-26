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Spor, Futbol

Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya'da toplam 23 günlük kamp gerçekleştiren Trabzonspor, kente döndü.

Selçuk Kılıç   | 26.07.2022
Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak kente döndü Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Avusturya'nın Bad Haring Bölgesi'nde son çalışmasını basına kapalı yaparak hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Salzburg Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla 3 saatlik yolculuğun ardından Trabzon'a geldi.

Havalimanında taraftarlar tarafından karşılanan Karadeniz ekibi, otobüsle alandan ayrıldı.

Bordo-mavililer, 30 Temmuz'da Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Karadeniz ekibi, izin yapmadan yarın saat 18.00'de kentte ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

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