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Spor, Futbol

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Mustafa Kurt   | 27.02.2022
Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti

Antalya

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti.

11. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin sağ kanttan kullandığı korner atışında uzaklaştırılmak istenen topu Bytyqi kontrol etti. Bu oyuncunun soldan ortaladığı topu müsait durumdaki Abdülkerim Bardakcı kafayla filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Novais'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Candeias'ın gelişine kaleye çektiği şut, Adil Demirbağ'ın müdahalesine karşın ağlarla buluştu: 1-1.

28. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Rahmanovic kafayla filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, orta öncesi faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

33. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın pasında topla buluşan Umut Güneş'in ceza yayı önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

38. Alanyaspor penaltı atışıyla farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortasında Candeias ile kafaya çıkan Skubic'in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diedhiou, takımını 3-1 öne geçirdi.

43. dakikada Alanyaspor dördüncü golü buldu. Alanyaspor'un hızlı atağında Candeias'ın gönderdiği uzun pasta topu kontrol eden Novais, öne çıkan kaleci Sehic'in üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 4-1 önde bitirdi.

50. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan Guilherme ceza sahasına ortaladı. Topa iyi yükselen Ahmed Hassan kafayla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Volkan Bayarslan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

66. dakikada Konyaspor'un yedek kulübesinden kaleci Eray Birniçan itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

79. dakikada Alanyaspor üst üste pozisyonlar yakaladı. Ani gelişen Alanyaspor atağında atılan uzun topla ceza sahasına giren Eduardo'nun vuruşunda kaleci Sehic topu çıkardı. Pozisyonun devamında Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası yayı bölgesinde çektiği sert şutunda, kaleci Sehic meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırdı.

86. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun rakip takım oyunculardan sıyrılarak, kaleyi sol çaprazdan gören yerde çektiği şutta, top filelerle buluştu: 5-1.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 5-1 kazandı.

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