İDDEF Gazze'ye 2 milyon liralık insani yardım ulaştırdı
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarında maddi ve manevi kayıp yaşayan Filistinler için bölgeye 2 milyon liralık insani yardım yaptı.
İstanbul
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla yaşanan insanlık dramının acılarını hafifletmek, yaraları sarmak ve Filistinlilerin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlamak için harekete geçti.
İDDEF, "Gazze Acil Yardım" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle şu ana kadar 2 milyon liralık insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Federasyon, toplamda 11 milyon lira değerindeki desteği en kısa sürede bölgeye ulaştırmayı hedefliyor.
Kampanya kapsamında, saldırılardan etkilenen 5 bin aileye gıda, evleri zarar gören 550 aileye nakdi yardım, evleri yıkılan 250 aileye 1 yıllık kira desteği, 8 hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ve yakıt desteği, 5 tam donanımlı ambulans tedariki ve 10 su arıtma tesisi kurma faaliyetlerine başlandı.
İlk etapta hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme, nakdi yardım, sıcak yemek, kumanya paketi ve Gazze'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ne elektrik sağlanması için yakıt desteği verildi. 50 aileye 500'er dolar nakdi yardım desteği verilirken, 3 ambulansın Gazze Sivil Savunma Teşkilatına teslim edilmesi için hazırlanmaya başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazze Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Enver Ataullah, bakanlığa ve hastaneye yardımların ulaştığını belirterek, İDDEF yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür etti.
İDDEF Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai ise İsrail'in saldırılarında yerleşim yerlerinin, yolların, su dağıtım merkezlerinin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu, Gazze'deki yıkımın maliyetinin 1 milyon doları aştığını belirtti.
Saldırılarda yaşanan yıkım nedeniyle 40 bini aşkın insanın, Gazze'nin kuzeyinden doğusuna sığındığını kaydeden El-Raai, şöyle devam etti:
"Okullara ve ortak alanlara yerleşen Gazzeliler, insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Şehirde 2 saat elektrik verilebilirken, hastaneler jeneratörle ayakta kalmaya çalışıyor. Hazırlanan acil yardım faaliyet planıyla cömert Türk halkının Gazze'ye yönelik desteklerini teslim ediyoruz. Yakıt sorunu yaşayan, Gazze'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'ne yakıt ikmali gerçekleştirdik. Evleri bombardımanda yıkılan şehit ailelerine acil nakdi yardımlarınızı teslim ettik."
Hayırseverler, İDDEF'in yardım kampanyasına "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak, destek verebiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.