Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,449.82
Altın
1,880.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenliyor. BM 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı
logo
Türkiye, Filistin Saldırı Altında

İDDEF Gazze'ye 2 milyon liralık insani yardım ulaştırdı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), İsrail'in saldırılarında maddi ve manevi kayıp yaşayan Filistinler için bölgeye 2 milyon liralık insani yardım yaptı.

Zeynep Rakipoğlu   | 20.05.2021
İDDEF Gazze'ye 2 milyon liralık insani yardım ulaştırdı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İDDEF, İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla yaşanan insanlık dramının acılarını hafifletmek, yaraları sarmak ve Filistinlilerin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlamak için harekete geçti.

İDDEF, "Gazze Acil Yardım" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle şu ana kadar 2 milyon liralık insani yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Federasyon, toplamda 11 milyon lira değerindeki desteği en kısa sürede bölgeye ulaştırmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında, saldırılardan etkilenen 5 bin aileye gıda, evleri zarar gören 550 aileye nakdi yardım, evleri yıkılan 250 aileye 1 yıllık kira desteği, 8 hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ve yakıt desteği, 5 tam donanımlı ambulans tedariki ve 10 su arıtma tesisi kurma faaliyetlerine başlandı.

İlk etapta hastanelere ilaç ve tıbbi malzeme, nakdi yardım, sıcak yemek, kumanya paketi ve Gazze'nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi'ne elektrik sağlanması için yakıt desteği verildi. 50 aileye 500'er dolar nakdi yardım desteği verilirken, 3 ambulansın Gazze Sivil Savunma Teşkilatına teslim edilmesi için hazırlanmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazze Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Enver Ataullah, bakanlığa ve hastaneye yardımların ulaştığını belirterek, İDDEF yetkililerine ve bağışçılarına teşekkür etti.

İDDEF Gazze Temsilcisi Ahmed El-Raai ise İsrail'in saldırılarında yerleşim yerlerinin, yolların, su dağıtım merkezlerinin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu, Gazze'deki yıkımın maliyetinin 1 milyon doları aştığını belirtti.

Saldırılarda yaşanan yıkım nedeniyle 40 bini aşkın insanın, Gazze'nin kuzeyinden doğusuna sığındığını kaydeden El-Raai, şöyle devam etti:

"Okullara ve ortak alanlara yerleşen Gazzeliler, insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Şehirde 2 saat elektrik verilebilirken, hastaneler jeneratörle ayakta kalmaya çalışıyor. Hazırlanan acil yardım faaliyet planıyla cömert Türk halkının Gazze'ye yönelik desteklerini teslim ediyoruz. Yakıt sorunu yaşayan, Gazze'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'ne yakıt ikmali gerçekleştirdik. Evleri bombardımanda yıkılan şehit ailelerine acil nakdi yardımlarınızı teslim ettik."

Hayırseverler, İDDEF'in yardım kampanyasına "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden bilgi alarak, destek verebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: Türkiye için 120 milyon Kovid-19 aşısını tamamlamak istiyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Kapanma dönemi sonrası günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 884'e yükseldi
DTÖ, aşılarda fikri mülkiyetin kaldırılmasını yeterli bulmuyor
DSÖ Avrupa Direktörü, onaylanmış Kovid-19 aşılarının tüm varyantlara karşı koruma sağlayabildiğini söyledi

Benzer haberler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Filistin halkına yönelik saldırılar uluslararası sözleşmelerin çiğnenmesidir

Hamas, Filistin'de varılacak uzlaşının Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı kapsamasını talep ediyor

İDDEF Gazze'ye 2 milyon liralık insani yardım ulaştırdı

Endonezya Dışişleri Bakanı: Filistinlileri bağımsızlıklarını elde etmeleri için desteklemeye devam etmek zorundayız

Endonezya Dışişleri Bakanı: Filistinlileri bağımsızlıklarını elde etmeleri için desteklemeye devam etmek zorundayız
İsrail saldırıları Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunda yüzde 50 azalmaya neden oldu

İsrail saldırıları Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunda yüzde 50 azalmaya neden oldu
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı