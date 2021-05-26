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Yaşam, Filistin Saldırı Altında

Gazze'de Filistinli berber mesleğini enkazın üzerinde icra ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonu yıkılan Filistinli Haşim el-Caruşe (33), mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmaya çalışıyor.

Ali Semerci   | 26.05.2021
Gazze'de Filistinli berber mesleğini enkazın üzerinde icra ediyor Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Gazzeli berberin dükkanı İsrail son saldırılarında yerle bir oldu

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze'de günlük hayat normale dönmeye başladı. Filistinli berber Haşım El-Caruşa (33), tek geçim kaynağı olan kuaför dükkanı İsrail'in son saldırılarında yerle bir oldu. El-Caruşa, enkaza dönüşmüş dükkanı moloz yığınları arasında müşterileri tıraş etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Caruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi.

İsrail'in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruş, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.

Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruş, tüm dünyanın Gazze'deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

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