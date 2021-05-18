Euro
10.20
Dolar
8.35
BIST 100
1,460.37
Altın
1,866.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, Filistin Saldırı Altında

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Alper Atalay   | 18.05.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

TBMM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndda yaptığı konuşmada "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir.

Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"İsrail'in hedef gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde gittikçe kötüleşen insani durumla yakından ilgileniyoruz. TİKA ve Kızılay başta olmak üzere insani yardım kuruluşlarımız, zor koşullara rağmen Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletmeye çalışıyor. Sahada çok çalışıyorlar. Gıda, sıcak yemek, ilaç, hijyen, mutfak malzemesi gibi her türlü yardımı, oradaki zor şartlardaki kardeşlerimize ulaştırıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 586 bin 471'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 500 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da son 24 saatte 310 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
BAT, kar amacı gütmeyen Kovid-19 aday aşısında insan testlerine başlıyor
Kovid-19'u yenen ebe Çanlı: Ciğerlerinize sanki iğne batmış gibi oluyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti

Bakan Çavuşoğlu: Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail saldırılarına ilişkin inşallah bir karar çıkartacağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Kudüs'teki gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla Kudüs'teki gelişmeleri görüştü
Çavuşoğlu, Useymin ve Maliki ile İsrail'in saldırılarını görüştü

Çavuşoğlu, Useymin ve Maliki ile İsrail'in saldırılarını görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek