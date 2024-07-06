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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadına giriş yaptı
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EURO 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izliyor.

06.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçında milli takımı yalnız bırakmadı

Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ediyor.

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.

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