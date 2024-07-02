Dolar
32.55
Euro
34.98
Altın
2,329.40
ETH/USDT
3,418.60
BTC/USDT
62,028.00
BIST 100
10,446.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, EURO 2024

CANLI - Türkiye çeyrek final hedefiyle Avusturya karşısında maçı önde götürüyor

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Avusturya: 0 - Türkiye: 2

Hilmi Sever, Mutlu Demirtaştan  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
CANLI - Türkiye çeyrek final hedefiyle Avusturya karşısında maçı önde götürüyor

Leipzig

İlk yarı

Türkiye 1. dakika içinde öne geçti. Maçın 57. saniyesinde Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı korner sonrasında kale sahasında karambol oluştu. Kaleci Pentz'in çizgi üzerinde müdahale ettiği topu tamamlayan Merih Demiral, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi.


5. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Schmid'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında karambol yaşandı. Arka direğe seken topa müdahale eden Merih Demiral, Baumgartner'in meşin yuvarlağı boş kaleye göndermesine izin vermedi.

19. dakikada kaleci Pentz'in önde olduğunu gören Arda Güler, orta sahadan kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

25. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, sağ kanattan köşe vuruşunu tehlikeli noktaya gönderdi. Kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral'ın kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Türkiye, 58. dakikada yine Merih'in golüyle skoru 2-0 yaptı.


İlk 11'de değişiklik

Teknik direktör Vincenzo Montella, Çekya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de ikisi zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın bu maçta forma giyemedi. Vincenzo Montella, Salih Özcan'ı da yedekler arasında tuttu. Bu üç oyuncunun yerine kart cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ile Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

Kaptan Kaan Ayhan

A Milli Futbol Takımı'nda cezalı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Kaan Ayhan sahaya kaptan olarak çıktı.

Maç öncesinde saha içinde takım konuşmasını da kaptan Kaan Ayhan yaptı.

Bakan Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı tribünden izledi

A Milli Takım'ın Avusturya ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

Maç öncesi düzenlenen taraftar etkinliğine de Mehmet Büyükekşi ile katılan Bakan Osman Aşkın Bak, Türk taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

10 futbolcu ceza sınırında

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Leipzig Stadı'nda büyük coşku

Avusturya ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu.

Kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.

Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Adana'da ahşap panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Türk Hava Yolları, 4 Boeing 777 kargo uçağı daha sipariş etti
İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamaya neden olan tüpü değiştiren kişinin yetki belgesi yokmuş
TBMM Dilekçe Komisyonu "akran zorbalığını" araştıracak

Benzer haberler

CANLI - Türkiye çeyrek final hedefiyle Avusturya karşısında maçı önde götürüyor

CANLI - Türkiye çeyrek final hedefiyle Avusturya karşısında maçı önde götürüyor

Romanya'yı 3-0'la geçen Hollanda, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi

Avusturya-Türkiye maçı öncesinde taraftar yürüyüşü

Gürcistan Milli Takımı EURO 2024'e veda etmesine rağmen ülkesinde coşkuyla karşılandı

Gürcistan Milli Takımı EURO 2024'e veda etmesine rağmen ülkesinde coşkuyla karşılandı
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Avusturya ile hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Avusturya ile hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak
Milli futbolcu Mert Müldür: Bu maç daha özel olacak çünkü ucunda çeyrek final bileti var

Milli futbolcu Mert Müldür: Bu maç daha özel olacak çünkü ucunda çeyrek final bileti var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet