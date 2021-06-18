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EURO 2020

EURO 2020'de yarın E ve F gruplarında üç maç oynanacak

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, E ve F gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.

Abdulkadir Karakaya   | 18.06.2021
EURO 2020'de yarın E ve F gruplarında üç maç oynanacak

Istanbul

Günün ilk maçında F Grubu'nda Macaristan ile Fransa, Budapeşte'deki Puskas Arena'da TSİ 16.00'da karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer mücadelesinde Portekiz ile Almanya kozlarını paylaşacak. Münih'teki Allianz Arena'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, TSİ 19.00'da oynanacak.

Günün son karşılaşmasında ise İspanya ile Polonya sahaya çıkacak. Sevilla'daki La Cartuja Stadı'nda yapılacak E Grubu maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.

Her üç müsabaka, TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

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