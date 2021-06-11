Euro
10.19
Dolar
8.38
BIST 100
1,463.25
Altın
1,891.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Çankaya ilçesi Ümitköy mahallesinde özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı.
logo
EURO 2020

EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.

Abdulkadir Karakaya   | 11.06.2021
EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Istanbul

Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.

Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Bu geceyi de atlatır mıyım?' dediğim gecelerim oldu'
Koronavirüste Son 24 Saat (11 Haziran 2021)
Afrika halen aşı bekliyor
Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının aşılanmasına yarın başlanacak
Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı

Benzer haberler

Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti

Çinli bilim insanları yarasalarda 24 yeni koronavirüs tipi keşfetti

EURO 2020 öncesi Rusya Milli Takımı'nda bir futbolcu Kovid-19'a yakalandı

'Entübe edilmiş insanlar ölümle burun buruna ve o anda elini tutacak, dua edecek insanlar yanında yok'

'Bu geceyi de atlatır mıyım?' dediğim gecelerim oldu'

'Bu geceyi de atlatır mıyım?' dediğim gecelerim oldu'
Afrika halen aşı bekliyor

Afrika halen aşı bekliyor
Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı

Hindistan'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı eksik kayıtlarının eklenmesiyle 363 bini aştı