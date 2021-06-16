A Millilerin Galler karşısında ilk 11'i belli oldu

İstanbul
A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bakü Olimpiyat
Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz
Galler: Ward, Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies, Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James, MooreAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.