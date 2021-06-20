A Milli Futbol Takımı EURO 2020'ye veda etti

Bakü
Karşılaşmanın 4. dakikasında A Milli Takım gole yaklaştı. Burak Yılmaz'ın indirdiği topa ceza yayı önünde Kaan Ayhan gelişine çok sert vurdu, Sommer köşeye giden meşin yuvarlağı çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
6. dakikada İsviçre öne geçti. Zuber'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Seferovic, sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
16. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Cengiz Ünder'in sağ kanattan yaptığı ortayı ters tarafta Mert Müldür kontrol etti. Mert, çok sert vurdu, Sommer soluna uzandı ve gole izin vermedi.
26. dakikada İsviçre farkı 2'ye yükseltti. Zuber'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Shaqiri, ayak içiyle sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 2-0.
Ay-yıldızlı ekip 33. dakikada Mert Müldür ile etkili geldi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Mert Müldür, sert bir şut çıkardı, kaleci Sommer köşeye giden bu topu da kornere çeldi.
43. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Mert Müldür kendi yarı sahasından aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılıp ceza sahasına girdi. Üçüncü rakibinden de kurtulan Mert'in, köşeye gönderdiği topu Sommer kornere çeldi.
52. dakikada sağ kanatta topla buluşan Embolo, ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.
60. dakikada Seferovic, ceza sahasına girdi, sağ çaprazdan çektiği şutu, kaleci Uğurcan parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
62. dakikada A Milli Takım farkı 1'e indirdi. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla İsviçre ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can Kahveci, ayak içiyle köşeye çok sert bir top gönderdi ve fileleri havalandırdı: 2-1.
68. dakikada İsviçre farkı yeniden 2'ye yükseltti. Sol kanattan hızlı gelişen İsviçre atağında, Zuber penaltı noktası üzerine yerden sert bir top gönderdi. Shaqiri boş pozisyonda bu topa sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.
77. dakikada İsviçre, ay-yıldızlı ekibin ceza yayının içinden serbest vuruş kazandı. Xhaka'nın kullandığı frikikte top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
79. dakikada milli takım etkili geldi. Cengiz, rakip yarı sahada buluştuğu topla kaleye yöneldi. Cengiz ceza sahasına girmeden çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90. dakikada milli takım gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde top ters tarafa açıldı. Yusuf'un penaltı noktası üzerine yerden gönderdiği topa Mert Müldür gelişine vurdu, kaleci Sommer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Karşılaşma İsviçre'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Milliler turnuvaya grup sonuncusu olarak veda etti
Oynadığı üç maçı da kaybeden ay-yıldızlı ekip, grubunu son sırada tamamladı. Puan alamayan Türkiye, üç maçta kalesinde 8 gol gördü. Milli takım üç maçta yalnızca 1 gol atabildi.
İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden ay-yıldızlı ekip, İsviçre'ye de 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
A Milli Takımın en kötü turnuvası
Ay-yıldızlı ekip, tarihindeki en kötü turnuvasını EURO 2020'de geçirdi.
EURO 96'da puan alamayan ve gol atamayan Türkiye, Hırvatistan ve Portekiz'e 1-0, Danimarka'ya da 3-0 mağlup olarak turnuvayı -5 gol averajıyla tamamlamıştı.
Milli takım, EURO 2020'yi ise -7 gol averajıyla kapattı.
Milli takımın EURO 2020'deki tek golü İrfan Can Kahveci'den
A Milli Takımın EURO 2020'deki tek golünü İrfan Can Kahveci attı.
İlk iki maçta gol atamayan ay-yıldızlı ekibin, turnuvadaki tek golünü İrfan Can, İsviçre karşılaşmasının 62. dakikasında attı.
Maçın adamı Shaqiri seçildi
İsviçre ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmanın oyuncusu İsviçre'nin iki golünü atan Xherdan Shaqiri seçildi.
Shaqiri, karşılaşmanın 26 ve 68. dakikalarında gol sevinci yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.