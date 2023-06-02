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Ekonomi

Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriklerini üretiyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde köylüler, evlerinin çatılarına kurdukları güneş panelleriyle elektrik ihtiyaçlarını karşılıyor.

Mustafa Kemal Bektaş  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Zonguldak'ta köylüler güneş enerjisi sistemiyle kendi elektriklerini üretiyor

Zonguldak

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında 5 mahalle ve 568 haneden oluşan Bayat köyünde 2021'de yapılan kura çekimiyle 37 hanede güneş panelleri kuruldu.

Projeyle köylülerin kendi elektriğini üreterek giderlerinin düşürülmesinin yanı sıra ekonomiye ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Bu çok önemli bir proje"

Köy muhtarı Ahmet Eyrilmez, gazetecilere, yüzde 53'ü devlet destekli projenin geri kalan kısmının 37 hane tarafından karşılandığını söyledi.

Projenin 3 yıldır uygulandığını aktaran Eyrilmez, "Bu sistem bir hanenin bir aylık elektrik tüketiminden fazla elektrik üretimi yapıyor. Her hane de üretilen bu elektriği, elektrik firmalarına belirlenen ücreti karşılığında satıyor. Satışın ardından her ay hesaplarına para otomatik yatırılıyor. Köyümüzde hem elektrik üretiyoruz hem fatura ödemiyoruz hem de üretilen elektrikten para kazanıyoruz. Bu çok önemli bir proje." diye konuştu.

Eyrilmez, projedeki ev sayısının artırılması için talepte bulunduklarını ve bu yönde gelecek yeni ödeneklerle bunu gerçekleştirmeyi planladıklarını anlatarak, Orman Bölge Müdürlüğü ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da köye giderek projeyi inceledi.

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