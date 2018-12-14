Ziraat'le çalışan konut projelerinde faiz yüzde 1'in altında

Ziraat Bankası, kendisi ile aktif olarak kredili çalışan firmalardan konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkanı sunacak.

İSTANBUL

Ziraat Bankası, kendisi ile aktif olarak kredili çalışan firmalardan konut satın alacak müşterilerine aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkanı sunacak.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, bugüne kadar konut sektörüne sunduğu öncü çözüm önerilerine bir yenisini daha ekleyerek bugün itibarıyla hem banka ile kredili çalışmakta olan konut üreticisi firmaların hem de bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte yeni bir uygulama başlattığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Uygulama kapsamına halihazırda bankamızla aktif olarak kredili çalışmakta olan konut üreticileri alınmış olup bu firmalardan konut satın alacak müşterilerimize aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin liraya kadar konut kredisi kullanma imkanı sunulacaktır. Yapılan çalışma ile bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da elini taşın altına koyarak faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır. Bu kapsamda, bankamızla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek verilecek ve böylelikle firmalarımızın elinde bulunan konut stokunun eritilmesine yönelik de önemli katkı sağlanmış olacaktır.

Kullandırılan konut kredilerinin bir kısmı söz konusu firmaların bankamıza olan kredilerinin geri ödenmesinde kullanılacaktır. Bu durum, bir taraftan firmaların üzerindeki mali yükün hafifletilmesi, diğer taraftan da bankamızca kullandırılmış olan kredilerin seyyaliyetinin sağlanması açısından önemli kazanım oluşturacaktır. Bu uygulama ile başta alt ve orta gelir grubunda yer alan müşterilerimiz olmak üzere tüm müşterilerimizin konut sahibi olmak için ihtiyaç duyduğu finansmana çok daha kolay ulaşması sağlanacak ve konut sektörüne önemli bir canlılık getirilmiş olacaktır."

Muhabir: Eda Fatma Topçu



