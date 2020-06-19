Euro
7.69
Dolar
6.84
BIST 100
113,509.10
Altın
1,736.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi

Ziraat Bankası, turistik restoran-kafeterya işletmelerinin ana faaliyet konusu harcamalarının karşılanması amacıyla azami 20 milyon lira tutarında, 6 aya kadar ödemesiz, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı destek kredi ürününü hayata geçirdi.

Murat Birinci   | 19.06.2020
Ziraat Bankası'ndan turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi

İstanbul

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir "Destek Kredisi" ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler, ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 120 bini geçti
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısındaki artış sürüyor
Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildi
Eski DSÖ Genel Direktöründen Çin'in Kovid-19 konusunda DSÖ'yü geç bilgilendirdiği eleştirisi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Ziraat Bankası'ndan turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi

Ziraat Bankası'ndan turistik restoran-kafeterya işletmelerine destek kredisi

Bakan Ersoy: Restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi imkanını hayata geçiriyoruz

Türkiye'nin en değerli 2. markası Ziraat Bankası