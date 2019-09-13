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Ekonomi

Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere düşürdü.

Abdulselam Durdak   | 13.09.2019
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

İstanbul

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

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