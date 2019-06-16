Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.63
Dolar
5.90
BIST 100
90,787.01
Altın
1,340.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın AA Finans Masası'na konuk olacak

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.06.2019
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın AA Finans Masası'na konuk olacak

Istanbul

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın saat 14.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. 

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı da olan Aydın'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış