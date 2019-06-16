Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın AA Finans Masası'na konuk olacak
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın AA Finans Masası'na konuk olacak.
Istanbul
Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, yarın saat 14.00'de başlayacak Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı da olan Aydın'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.