Ziraat Bank, Azerbaycan'ın ilk 10 bankası arasında kalıcı olmayı hedefliyor
Ziraat Bank Azerbaycan İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Selçuk Demir, sektörün ihtiyacı bulunan sermaye yapısına eriştiklerini belirterek, Azerbaycan'da ilk 10 banka arasında kalıcı olarak yer almayı hedeflediklerini söyledi.
Bakü
Demir, Ziraat Bank Azerbaycan'ın Azerbaycan bankacılık sektöründeki yerini, planlarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.
Ziraat Bank Azerbaycan'ın Aralık 2014'te lisans aldığını ifade eden Demir, geçen sürede 5'i Bakü'de, 2'si diğer şehirlerde 7 şubeye ulaştıklarını dile getirdi.
Daha çok kurumsal ve ticari bankacılık üzerine yoğunlaşmış bir banka olduklarını vurgulayan Demir, "Azerbaycan'da iş yapan, özellikle ülke ekonomisine katkıda bulunacak ticari ve kurumsal firmaların gerek şu andaki faaliyetlerine gerekse gelecekteki projelerine kendi büyüme stratejilerimiz içerisinde destek olmaya çalışıyoruz." dedi.
Ziraat Finans Grubu'nun, 17 ülkeye yayılan bir ağa sahip olduğuna işaret eden Demir, Azerbaycanlı iş insanlarına çok geniş coğrafyadan faydalanma imkanı sunduklarını kaydetti.
"2025 sonuna kadar yeni şubelerimiz hizmet ağımıza dahil olacak"
Demir, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi için elimizden gelen her türlü gayreti veriyor ve müşterilerimize her türlü desteği sağlıyoruz." diye konuştu.
Kredi vermenin ötesinde değişen dünya koşullarına ayak uydurmak maksadıyla teknolojilerini geliştirdiklerini, dijital bankacılık ürünlerini genişlettiklerini söyleyen Demir, Ziraat Bank müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.
Ziraat Bank Azerbaycan'ın planlı ve istikrarlı büyüme prensibinin olduğunu vurgulayan Demir, "2025 sonuna kadar Bakü ve diğer şehirlerde yeni şubelerimiz hizmet ağımıza dahil olacak. Hem şubelerimizi çoğaltacağız hem de dijital bankacılık için de her türlü gayreti sarf edeceğiz." dedi.
"Müşteri sayımızı her geçen gün artırıyoruz"
Azerbaycan'da sağlam bir bankacılık altyapısının bulunduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:
"Ziraat Bank Azerbaycan, sektörün ihtiyacı olan sermaye yapısına erişmiş bir bankadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, ülke standartlarında hizmet verebilecek kapasiteye ulaşmış durumdadır. Müşteri sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Hizmet kalitemizden son derece memnun bir kitle oluştu. Bu gelişimle birlikte bankamız, Azerbaycan'da sektörün önemli bankaları arasında girmiş oldu. Önümüzdeki dönemde hedefimiz Azerbaycan'da ilk 10 banka arasında kalıcı olarak devam etmektir."
Sektördeki rakamların değişken olduğuna işaret eden Demir, "Esas olan ivmeyi doğru tespit ederek kalıcı olmaktır. Başarıda sürdürülebilirlik en değerli istikamettir." ifadelerini kullandı.
Ziraat Bankasının dış ticaret alanında uzman olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:
"Bu anlamda hizmet kalitemiz ve hızımız son derece iyi durumda. Transfer sisteminde hızlı ve kaliteli hizmet veriyoruz. Bankamız 2021'de Azerbaycan'ın en iyi dış ticaret hizmeti sunan bankası olarak ödüllendirildi. Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz. Ziraat Bank Azerbaycan'ın dijital dış ticaret platformunu oluşturuyoruz. Son bir yılda yaptığımız ticari işlemler, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret rakamlarına olumlu yansıdı ve bu ivmede de devam edeceğiz."
"Mesleki eğitim programları düzenliyoruz"
Ziraat Bank Azerbaycan'da 150 personelin istihdam edildiğini, personel için hem Azerbaycan hem de Türkiye'de eğitimler verildiğini anlatan Demir, "İşbaşında eğitime tabi tuttuğumuz personel var. Diğer taraftan buradaki özel eğitim kurumlarında bankacılığa ilişkin eğitim programlarına tüm personelimizin katılımını sağlıyoruz. Ziraat Bankasının Türkiye'de bir bankacılık okulu var. Yönetici arkadaşlarımızı buraya gönderdik ve çok iyi sonuçlarla geldiler. Hizmet gruplarından çalışanlarımızı da bu okula gönderip eğitim aldırıyoruz." dedi.
Demir, personele sağlanan eğitimlerle Türkiye'deki, dünyadaki yeniliklerin, değişimlerin öğrenilmesini ve Azerbaycan'da sunulan hizmete de yansıtılmasını amaçladıklarını söyledi.
"Ziraat Bank Azerbaycan sosyal projelerde de yer alıyor"
Ziraat Bank Azerbaycan'ın sadece sektörel anlamda projeler hazırlamadığını, sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldığını aktaran Demir, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra şehit aileleri ve gazilere desteğin öncelikleri arasında bulunduğunun altını çizdi.
44 günlük savaş döneminde cephede veya savaş bölgesine yakın yerlerde sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla tüm ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağladıklarını anlatan Demir, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı için kurulan Karabağ Diriliş Fonu'na maddi destekte bulunduklarını bildirdi.
Ziraat Bank Azerbaycan'ın, Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin Desteklenmesi Ajansı (KOBİA) kapsamında ve Azerbaycan Bankalar Birliğinin de girişimleriyle geliştirilen "iş edinme programları"na katkı verdiğini belirten Demir, "Bu program kapsamında son derece olumlu işler yaptık. Burada iş dünyasına her geçen gün yeni insanlar kazandırıyor ve onlara destek oluyoruz. Yeni iş insanlarına gerekli makine ve teçhizata ulaşmaları için destek oluyoruz. Bunların yeni iş kolları yaratmasına destek oluyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.