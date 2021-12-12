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Ekonomi

Zeytin ve zeytinyağına en fazla talep ABD'den geldi

Türkiye'de geçen ay zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ABD oldu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.12.2021
Zeytin ve zeytinyağına en fazla talep ABD'den geldi

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 33,4 artarak 21 milyar 468 milyon 461 bin dolara yükseldi.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 artarak 30 milyon 726 bin dolara çıktı. Sektör, söz konusu dönemde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracattan yüzde 0,1 pay aldı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ABD olurken, sektör ABD'ye bu dönemde 7 milyon 511 bin dolar tutarında ihracat yaptı. ABD'yi, 3 milyon 648 bin dolarla Almanya, 3 milyon 142 bin dolarla Irak, 2 milyon 321 bin dolarla Romanya ve 1 milyon 643 bin dolarla İsrail takip etti.

Zeytin ve zeytinyağı sektörüne en çok talebin Türkiye'nin önde gelen ihracat pazarlarından Almanya ve ABD'den gelmesi dikkati çekti.

Değer bazında en fazla ihracat artışı da ABD'ye gerçekleşti

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracat artışı da ABD'ye gerçekleşti. ABD'ye ihracat kasımda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 936 bin dolar arttı.

ABD'yi, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Polonya izledi. Sektörün Irak'a dış satımı 561 bin dolar artış kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün dış satımı kasımda geçen yılın aynı dönemine göre İran'a 621 bin dolar artarak 731 bin dolara, Suudi Arabistan'a 541 bin dolar yükselişle 928 bin dolara ve Polonya'ya 483 bin dolar artarak 487 bin dolara ulaştı.

En fazla ihracatı İzmir gerçekleştirdi

İl bazında bakıldığında, geçen ay zeytin ve zeytinyağı sektöründe en fazla ihracatı 8 milyon 648 bin dolarla İzmirli şirketler yaptı.

İzmir'i, 6 milyon 161 bin dolarla Hatay, 4 milyon 559 bin dolarla İstanbul, 3 milyon 69 bin dolarla Manisa ve 2 milyon 329 bin dolarla Aydın takip etti.

Sektörün değer bazında ihracat artışında Hatay başı çekti. Hatay'ı, İzmir, Ankara, Muğla. Manisa izledi.

Sektörün Hatay'dan gerçekleştirdiği ihracat kasımda geçen yılın aynı dönemine göre 3 milyon 303 bin dolar, İzmir'den yaptığı ihracat 1 milyon 479 bin dolar ve Manisa'dan gerçekleştirdiği ihracat 241 bin dolar arttı.

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