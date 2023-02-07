Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,869.16
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,978.00
BIST 100
4,515.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Ekonomi

Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Deniz Çiçek Palabıyık   | 07.02.2023
Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerine gümrük vergisiz işlem imkanı

Ankara

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerden zarar gören kişilere ücretsiz dağıtılmak üzere yurt dışından gönderilen eşyaların, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine tabi olmadığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından, yurt dışından gönderilen yardım malzemelerin gümrük işlemlerine ilişkin duyuru paylaşıldı.

Buna göre, depremler nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyalar, kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu yararına çalışan derneklere, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara gönderilmesi durumunda, gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan ithal edilebilecek.

İlgili bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen, söz konusu kapsamda gelen eşyanın belirtilen kurum ve kuruluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekiyor.

Duyuruda, anılan kurum ve kuruluşlar şöyle sıralandı:

"AFAD, Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı."

İlgili eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için varsa taşıma belgesinin ve eşya listesinin, geldiği gümrük idaresine sunulması yeterli olacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Soylu: Deprem bölgelerine 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı

Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu

Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi

Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Zelenska, Emine Erdoğan'a "yardıma hazırız" mesajı verdi
Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine sevk edildi

Kara Kuvvetleri, jandarma ve emniyete ait helikopterler deprem bölgesine sevk edildi
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 5)

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde son durum ne? (Bölüm 5)

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet