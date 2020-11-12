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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 630,7 milyon dolar oldu.

Bekir Gürdamar   | 12.11.2020
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Kasım haftasında 22 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Kasım haftasında net 22 milyon dolarlık hisse senedi, 4,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Ekim itibarıyla 19 milyar 255,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 630,7 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 157,5 milyon dolardan 4 milyar 960,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 9,1 milyon dolarlık satışla 221,3 milyon dolardan 212,2 milyon dolara geriledi.

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