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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler hisse senedi alımlarına geçen hafta da devam etti

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 26,9 milyon dolarlık hisse senedi alırken, böylece borsada son 4 haftadır net alış tarafında yer aldılar.

Murat Aslan   | 21.04.2022
Yurt dışında yerleşikler hisse senedi alımlarına geçen hafta da devam etti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Nisan haftasında net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi, 36,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Böylece hisse senedi tarafında net alımlarını üst üste 4'üncü haftaya taşıyan yurt dışında yerleşik kişiler, bu dönemde toplam 301 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Nisan itibarıyla 19 milyar 462,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Nisan'da 20 milyar 512,7 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 235,6 milyon dolardan 2 milyar 362,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 131,1 milyon dolardan 132,4 milyon dolara yükseldi.

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