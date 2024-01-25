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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta hisse senedi aldı, DİBS sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Murat Aslan  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta hisse senedi aldı, DİBS sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ocak haftasında net 145,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 40,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 12 Ocak itibarıyla 30 milyar 789,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Ocak'ta 31 milyar 83,8 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 956,8 milyon dolardan 2 milyar 880,8 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları 19 Ocak haftasında 84,8 milyon dolardan 89,3 milyon dolara çıktı.

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