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Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 43,1 milyon dolarlık hisse senedi, 60,4 milyon dolarlık DİBS ve 11,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Murat Aslan   | 03.09.2021
Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 43,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Ağustos ile biten haftada net 43,1 milyon dolarlık hisse senedi, 60,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Böylece son 4 haftada yurt dışında yerleşik kişilerin net alım tutarı; hisse senedinde 515,2 milyon dolar, DİBS'te 334,3 milyon dolar ve ŞBS'de 11,6 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Ağustos itibarıyla 22 milyar 795,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Ağustos'ta 23 milyar 499,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 812,5 milyon dolardan 7 milyar 58,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 229,2 milyon dolardan 244,6 milyon dolara çıktı.

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