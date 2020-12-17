Euro
9.50
Dolar
7.75
BIST 100
1,397.93
Altın
1,878.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile baş başa görüştü.
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 207,7 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşikler 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Bekir Gürdamar   | 17.12.2020
Yurt dışında yerleşikler 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Aralık haftasında net 41 milyon dolarlık hisse senedi ve 99 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 4,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Aralık itibarıyla 24 milyar 931,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 207,7 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 195 milyon dolardan 6 milyar 248,6 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,5 milyon dolarlık satışla 228,1 milyon dolardan 223,6 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Batı Pasifik Direktörü Takeshi'ye göre aşı, Kovid-19 salgınını hemen bitirmeyecek
AB'de Kovid-19 aşılamaları 27 Aralık'ta başlıyor
YÖK aşılama programında üniversitelere de öncelik talep etti
Yeni Zelanda Kovid-19 aşısı için iki ilaç firmasıyla daha anlaştı
Kovid-19 testi pozitif çıkan Macron ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez karantinada

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşikler 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşikler 11 Aralık haftasında 41 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa rekor seviyeyi gördü
Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 10 ayda 18,1 milyar dolar azaldı

Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu 10 ayda 18,1 milyar dolar azaldı
Borsa güne rekorla başladı

Borsa güne rekorla başladı