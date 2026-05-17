Yozgat'taki çorap fabrikası enerjisini güneşten, suyunun bir kısmını da yağmurdan karşılıyor Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren çorap fabrikası, güneş enerji santrali (GES) ve yağmur suyu depolama sistemiyle hem enerji maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretim gerçekleştiriyor.

Yeşil fabrika sertifikasına sahip işletme, yıllık ortalama 3 milyon 600 bin kilovatsaatlik enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 85'ini, işletmenin çatısına kurulan 8 bin 500 metrekarelik GES'ten karşılıyor.

Yaklaşık 21 bin metrekare alanda faaliyet gösteren ve 14 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, üretimde kullanılan suyun bir bölümü de 500 ton kapasiteli yağmur suyu depolama sistemiyle karşılanıyor.

Fabrika geçen yıl çorapların yıkama sürecinde kullandığı 13 bin ton suyun 1313 tonunu yağmur suyundan sağladı. Bu yıl ise yağışların fazla olmasıyla mayıs ayı itibarıyla kullanılan yağmur suyu miktarı 1300 tona ulaştı.

Toplam 250 çalışanın yaklaşık yüzde 80'ini kadınların oluşturduğu fabrikada, yıllık 30 milyon çift çorap üretiliyor.

Üretimin yüzde 85'ini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor

Fabrika Müdürü Eyüp Çam, AA muhabirine, Yozgat'ta 2004 yılından beri faaliyet gösteren firmanın, çorap imalatı yaptığını ve üretimin yüzde 85'ini Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi.

Fabrikanın artan elektrik ve su maliyetlerini düşürmek adına çalışma yaptıklarını ve 2021'de fabrika çatısına güneş paneli kurduklarını belirten Çam, "Güneş enerjisinden faydalandık. Yağmur suyu depolama alanları yaptık. İşletmemizin yıllık yaklaşık 3 milyon 600 bin kilovatsaat elektrik tüketimi var. Bunun yaklaşık yüzde 85'ini güneş enerjisiyle sağlıyoruz." diye konuştu.

Çam, üretilen çorapların yıkanmasında su tüketiminin fazla olduğunu anlattı.

Bütün ürünlerinin yıkandığını kaydeden Çam, "Bu yıkama suyunu da belirli dönemlerde yağmur suyuyla karşılıyoruz. Bunun için kurduğumuz su depolarında yağmur suyunu biriktirerek, arıtma yapıp tekrardan geri dönüşüme kazandırıp ürünlerimizi onlarla yıkıyoruz. Ayrıca pH (potansiyel hidrojen) değerleri de çok iyi. Bu da bize artı bir katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Çam, yıllık ortalama 30 milyon çift çorap ürettiklerini belirterek, üretim kapasitesini iki katına, çalışan sayısını da 500-550 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.​