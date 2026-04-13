Antalya Valisi Hulusi Şahin, 17 yıllık bir serüvene sahip Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), Türkiye'deki coğrafi işaretli ürün sayısının 109'dan 1832'ye yükselmesinde katkısı olduğunu belirtti.

YÖREX coğrafi işaretli ürün sayısının artmasına katkı sağladı Antalya Valisi Hulusi Şahin, 17 yıllık bir serüvene sahip Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), Türkiye'deki coğrafi işaretli ürün sayısının 109'dan 1832'ye yükselmesinde katkısı olduğunu belirtti.

Antalya Ticaret Borsasından (ATB) yapılan açıklamaya göre, ATB'nin öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle düzenlenen YÖREX, 22-26 Nisan'da ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ATB Başkanı Ali Çandır, Vali Şahin'i ziyaret ederek, fuar çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, fuarın Antalya'nın markası haline geldiğini kaydetti.

ATB'nin 17 yıldır bu çalışmayı yürüttüğünü anımsatan Şahin, "Coğrafi işaretler konusunda YÖREX adeta bir katalizör görevi gördü. Coğrafi işaretli ürün sayısı YÖREX sayesinde her geçen yıl artmaya devam etti. Türkiye genelinde başlangıçta 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısı günümüzde 1832'ye ulaştı. Bu hususta YÖREX fuarlarının katkısı yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

YÖREX'e özellikle çocukları davet eden Şahin, anne ve babalara çocuklarını fuara getirmelerini ve ürünleri tanıtmalarını istedi.

Çandır da Anadolu'nun yüzlerce yöresel ürünü bu yıl da Antalya'da buluşturacaklarını anlattı.