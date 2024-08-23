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Ekonomi

Yılın son Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi, TCMB Başkanı Karahan'ın yurt dışı programı nedeniyle güncellendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

Mahmut Çil  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Yılın son Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi, TCMB Başkanı Karahan'ın yurt dışı programı nedeniyle güncellendi

İstanbul

TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.

Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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