Dolar
31.96
Euro
34.41
Altın
2,274.32
ETH/USDT
3,334.10
BTC/USDT
66,435.00
BIST 100
8,957.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında ilk çeyrekte yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi hisseleri yüzde 20 yükselen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu

İstanbul

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 6,8 değer kazandı.

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte spor şirketlerinin yılın ilk çeyreğindeki borsa performansını olumlu etkilerken, mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntılar ve yeşil sahalarda yaşanan olaylar ise hisse performansları üzerinde olumsuz etkiye sahip oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Kulüp, bu dönemde Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati'yi tranfer etmişti. Beşiktaş, ayrıca 3 yıllığına Beko ile forma göğüs sponsorluğu imzalamıştı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ de ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 6,8 kazandırdı. Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kara dönmesi de önemli paya sahip oldu. 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 952,3 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon lira net kara döndü.

Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,2, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 11,8 azalış kaydetti.

Spor hisseleri mart ayında yatırımcısını üzdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri mart ayında azalış kaydetti. Geçen ay yatırımcısına Galatasaray yüzde 4,1, Fenerbahçe yüzde 17,7, Trabzonspor yüzde 17,9, Beşiktaş yüzde 23,9 kaybettirdi.

Son haftalarda yeşil sahalarda taraftarının mutlu edemeyen Beşiktaş, borsada da yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hisselerinde mart ayında genel bir düşüş eğilimi görülürken, bu eğilim Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrasında da devam etti.

UEFA, ayrıca Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin avro para cezası verdi.

En fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Kulüp, geçen ayı 12 milyar 348 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 8 milyar 487 milyon 535 bin lirayla Fenerbahçe, 7 milyar 268 milyon 400 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 550 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akademisyen 60 lira fazla alınan internet ücreti için açtığı davayı kazandı
TTK, Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak
Tekirdağ'da servis araçlarının çarpıştığı trafik kazasında 16 kişi yaralandı
Yargıtay Başkanı seçiminin 14. turunda da belirlenemedi
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu

Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı Beşiktaş oldu

Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki yangına ilişkin yakalanan şüpheli sayısı 9'a çıktı

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü eğlence merkezindeki yangının görgü tanıkları olayı anlattı

Fenerbahçe yönetimine "tam yetki" verildi

Fenerbahçe yönetimine "tam yetki" verildi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: (Ligden çekilme) Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: (Ligden çekilme) Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz
Galatasaray, Hatayspor'u tek farklı geçti, Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray, Hatayspor'u tek farklı geçti, Okan Buruk rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet