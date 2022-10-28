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Ekonomi

Yerli yatırımcının fon büyüklüğü rekor kırmaya devam ediyor

Salgın sonrası dönemde başlayan yatırımcıların portföy çeşitlendirme arzusu giderek yaygınlaşırken, Türkiye'de fon yatırımları büyüklüğü 514,8 milyar lira ile rekor kırdı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.10.2022
Yerli yatırımcının fon büyüklüğü rekor kırmaya devam ediyor

İstanbul

Türkiye'de salgın sonrası ivme kazanan fon yatırımları büyüklüğü 514,8 milyar lira ile rekor kırarken, bu tutarın yüzde 98,5'ini yerli yatırımcıların portföyü oluşturdu.

Küresel çapta yüksek enflasyon, resesyon, jeopolitik riskler ve henüz sona ermeyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair endişeler ekonomilere dair belirsizliklerin gündemde kalmasına neden oluyor.

Bu durum, yatırımcıların tasarruflarını değerlendirirken karar alma mekanizmalarını da etkilerken, son yıllarda klasik döviz ve altın yatırım anlayışının hisse senedi ve fonlara doğru kayması dikkati çekiyor.

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de fonlara yatırım yapan yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor.

Buna göre, geçen yılın eylül ayında Türkiye'de 3 milyon 140 bin düzeyinde bulunan fon yatırımcı sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,6 artarak 3 milyon 317 bine dayandı. Bu dönemde yatırımcıların fon portföy büyüklüğü de 223,7 milyar liradan 514,8 milyar liraya yükseldi.

Böylece eylül itibarıyla Türkiye'deki fon yatırım büyüklüğü neredeyse 2,5 katına çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Fon yatırımında en büyük pay yerlinin

Türkiye'de eylül ayı itibarıyla büyüklüğü 514,8 milyar liraya ulaşan fon yatırımlarının 507,1 milyar lirası yerli, 7,7 milyar lirası yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

Böylece Türkiye'de eylül ayı itibarıyla toplam fon yatırımlarının yüzde 98,5'inin yerli yatırımcıların portföyünde tutulduğu görüldü.

Bu dönemde, fon yatırımı yapan 3 milyon 295 bin 116 yerli yatırımcının 3 milyon 153 bin 291'i gerçek, 131 bin 382'si tüzel, 10 bin 443'ü de diğer kişilerden oluştu. Türkiye'de fon yatırımı yapan yabancı kişi sayısı ise 21 bin 407 oldu.

Gerçek kişilerden oluşan yerlilerin fon yatırımları büyüklüğü, eylül itibarıyla 293,8 milyar liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın eylül ayında 147,1 milyar lira düzeyinde bulunuyordu.

En fazla fon yatırımı İstanbul'dan

Türkiye'de fon yatırımı bulunan yerli yatırımcıların büyük çoğunluğunun İstanbul'dan olması dikkati çekerken, eylül ayı itibarıyla kentte yapılan fon yatırımları büyüklüğü 333,5 milyar liraya ulaştı. İstanbul'da fon yatırımı olan kişi sayısı ise eylül itibarıyla 674 bine dayandı.

İstanbul'un ardından en fazla fon yatırımı olan kentler, 52,7 milyar lirayla Ankara, 29,1 milyar lirayla İzmir ve 10 milyar lirayla Bursa şeklinde sıralandı.

Fon yatırımcılarının çoğunluğu 50-60 yaş grubu

Fon yatırımı yapan yerli yatırımcının yaş dağılımına bakıldığında, 50-60 aralığının öne çıktığı görülüyor.

Buna göre, eylül ayı itibarıyla en fazla fon yatırımı bulunan yerli yatırımcıların büyük çoğunluğunu 50-60 yaş grubu oluşturdu. Söz konusu yaş grubunda bulunan kişilerin toplam fon portföy büyüklüğü 80,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

60-70 yaş aralığındaki yerli yatırımcıların fon portföy büyüklüğü 65 milyar lirayı aşarken, bu rakam 40-50 yaş aralığında 60 milyar liraya dayandı.

Öte yandan, eylül itibarıyla çocuklarının geleceğine yatırım yapan ebeveynlerin 0-20 yaş aralığı için fon birikimi ise 1 milyar lirayı aştı.

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