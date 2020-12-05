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Ekonomi

Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

Tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) dahil edildi.

Merve Özlem Çakır   | 05.12.2020
Yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil listesine 10 hayvan eklendi

Ankara

Tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine 10 yeni hayvan daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) de dahil edildi.

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