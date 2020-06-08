Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,731.20
Altın
1,692.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Yer altı maden işletmelerine 350 milyon lira destek ödenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılda yaklaşık 10 bin yer altı madencisi için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 08.06.2020
Yer altı maden işletmelerine 350 milyon lira destek ödenecek

İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılda yaklaşık 10 bin yer altı madencisi için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon lira destek ödemesi yapılacağını bildirdi.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamı ve üretimi artırmak için yer altı maden işçilerine yapılan destek ödemelerine bugün itibarıyla başladık. Yılda yaklaşık 10 bin yer altı madencimiz için belirtilen şartları yerine getiren işletmelere toplamda 350 milyon liralık destek ödemesi yapacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
Danimarka’da 50 kişi bir araya gelebilecek
Kovid-19'un laboratuvarda üretildiğine dair yeni iddia
Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bin 917'ye yükseldi
Vuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı

Benzer haberler

Yer altı maden işletmelerine 350 milyon lira destek ödenecek

Yer altı maden işletmelerine 350 milyon lira destek ödenecek

Libya'daki petrol arama çalışmaları için 7 ruhsat alanı belirlendi

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi 5 ayda yüzde 66 oldu

Bakan Dönmez: Libya'da petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz

Bakan Dönmez: Libya'da petrol arama faaliyetlerimize 3-4 ay içerisinde başlayabileceğiz