Yenilenebilir enerji sektöründe uzaktan çalışma imkanları büyüyecek
VerdeYu Inc. Üst Yöneticisi Ray Chris, "Yenilenebilir enerji sektöründe iş gücü küresel olarak 11 milyona ulaşmış vaziyette ve bu rakamın 42 milyona ulaşacağı öngörülüyor." dedi.
İzmir
Kovid-19 salgını sonrasında diğer tüm sektörlerde olduğu gibi yenilenebilir enerji alanında da uzaktan çalışma imkan ve talebinin artmasıyla enerji sektöründe bu isteğe karşılık verilebilmesi hedefiyle yeni çevrimiçi uygulamalar geliştirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Milyonlarca çalışanın ihtiyaç duyacağı bu platformların geliştirilmesiyle sağlanacak altyapı sayesinde sektörün ihtiyaç duyacağı yeni iş gücünün verimliliğinin artırılması ve uyumunu mümkün kılması hedefleniyor.
Bu amaçla çalışmalarını yoğunlaştıran Amerika merkezli ve yapay zeka tabanlı VerdeYu platformu, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik sektörlerinde işverenler ile uzaktan veya serbest çalışanları bir araya getirmeyi ve uzaktan eğitim imkanlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Şirket, bu sektörlerde uzaktan veya serbest çalışanlara yönelik hızla artacak iş gücü ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyor.
VerdeYu, Kovid-19 salgını dönemi ve sonrasındaki yeni çalışma modellerinden yola çıkılarak yenilenebilir enerji sektörü uzmanları tarafından geliştirildi.
Dijital platform sayesinde yenilenebilir enerji sektörü ile Kovid-19 döneminde geleneksel iş hayatı modellerinden daha esnek çalışma modellerine doğru yaşanan dönüşümün bir araya getirilmesi hedefleniyor.
Sektör uzmanları, girişimciler ve yatırımcılar için bir buluşma noktası olacak platformun, YuConnect, YuSmart ve YuTrainer olmak üzere üç ayrı fonksiyonu bulunuyor.
YuConnect yenilenebilir enerji sektöründeki oyuncuların serbest çalışanlar ve uzmanlardan oluşan küresel bir işgücü havuzuna sahip olmasını sağlarken, YuSmart yenilenebilir endüstrisine ilişkin bilgi ve belgeye, YuTrainer da çevrimiçi eğitim ve kurs imkanlarına erişim imkanı tanıyor.
Platform, dünyada hem yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik temalarına odaklanan hem de serbest iş olanakları, sektördeki son gelişmeler ve eğitim imkanlarının bir araya getirildiği tek platform olma özelliği taşıyor.
Küresel yeşil enerji yatırımlarının 2030'a kadar 3,4 trilyon dolara ulaşacağı ve bunun da yaklaşık 42 milyonluk işgücü ihtiyacını doğuracağı düşüncesinden yola çıkılarak hayata geçirilen platform ile sektörde giderek artacak işgücü ihtiyacına cevap verilmesi amaçlanıyor.
"15 farklı ülkeden kullanıcı ve temasa sahibiz"
VerdeYu Inc. Üst Yöneticisi (CEO) Ray Chris, AA muhabirine, platformun 2021 yılı ilkbahar döneminde uçtan uca uzmanlık sağlanması hedefiyle oluşturulduğunu söyledi.
Platformun, dijitalleşme, rüzgar ve güneş enerjisi proje geliştirme, küresel pazarlama ve teknoloji sektörlerinde toplamda 75 yıllık deneyime sahip uzmanlar tarafından tasarlandığını ifade eden Chris, platformda hali hazırda 250'den fazla aktif kullanıcı ve işletme bulunduğuna işaret etti.
Ayrıca Verdeyu ile görüşme halinde olan 4 binin üzerinde de bağlantıları bulunduğunu vurgulayan Chris, şunları kaydetti:
"Bu kullanıcı ve temaslar 15 farklı ülkeden geliyor. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve uzmanların platformumuzu birbirleriyle bağlantı kurmak, projelerini hayata geçirmek, yeni yetenekler edinmek ve ihtiyaçları olan her türlü bilgiye kolayca ulaşmak için kullanmasını istiyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründe işgücü küresel olarak 11 milyona ulaşmış vaziyette ve bu rakamın 42 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Bu işgücünün yüzde 10'unun gelecek 5 yılda oluşacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Türkiye'de bu büyüme projeksiyonu gelecek beş yıl için doğrudan veya dolaylı olarak 200 bin kişiye yaklaşıyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.