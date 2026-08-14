Türkiye'nin en fazla kurumlar vergisi veren şirketleri listesinde, geleneksel sektörler yanında savunma sanayisi, oyun geliştirme ve tasarruf finansman gibi yenilikçi alanlardaki şirketler de öne çıkmaya başladı.

Yeni sektörler en çok vergi veren kurumlar listesine iz bırakmaya başladı Türkiye'nin en fazla kurumlar vergisi veren şirketleri listesinde, geleneksel sektörler yanında savunma sanayisi, oyun geliştirme ve tasarruf finansman gibi yenilikçi alanlardaki şirketler de öne çıkmaya başladı.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2025 yılı için en fazla kurumlar vergisi tahakkuk ettirilen 100 mükellef içinde 64 kurum bilgilerini açıkladı.

Şirketlerin önemli kısmını bankacılık, finans ve sigortacılık gibi geleneksel finans alanları oluştursa da savunma sanayisi şirketleri, oyun geliştirme ve tasarruf finansman gibi yenilikçi alanlardaki şirketler de sektörlerinde yaşadığı büyümeyi listeye taşıdı.

Patlayıcı kimyasallarından roket ve mühimmat fabrikalarına kadar birçok kalibrede üretim yapan savunma sanayisi şirketi Arca Savunma Sanayi Ticaret AŞ de kurumlar vergisi listesinde ilk defa bilgileri paylaşılan şirketler arasında yer aldı. Arca Savunma, 3,6 milyar lira ile 2025 için en çok kurumlar vergisi tahakkuk edilen 100 kurum listesinde 34'üncü sıraya yerleşti.

Öte yandan, dünyanın önde gelen teknoloji, savunma ve havacılık şirketlerinden Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı başarı da en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler listesinde kendini göstermişti. Şirket yöneticileri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri ünvanlarını 5'inci yıla taşıdı.

Listenin yeni yüzleri

Son yıllarda önemli büyüme kaydeden tasarruf finansman sektöründen de 3 şirket, kurumlar vergisi listesine girmeyi başardı.

2024 yılı listesinde 27'nci sırada yer alan Emin Evim Tasarruf Finansmanı AŞ, bu yıl 10,1 milyar lira vergiyle 8'inci sıraya yükseldi.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ de en çok kurumlar vergisi tahakkuk edilen mükellefler listesinde isimleri açıklananlar arasında ilk defa yer aldı.

Fuzul Tasarruf Finansman AŞ listede 6,6 milyar lira vergiyle 17'nci sırada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ de 2,3 milyar lira vergiyle 63'üncü sırada dikkati çekti.

1 milyar dolar değerlemeyi aşarak Turcorn olmayı başaran ve 2024'te de listede yer alan oyun şirketi Dream Games Teknoloji AŞ de 2,5 milyar lira vergiyle 60'ıncı sırada kendine yer buldu.

Balık yetiştiricisi, su ürünleri ihracatçısı ve yem üreticisi olarak faaliyet gösteren Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat AŞ de listeye 1,6 milyar lira vergiyle 97'nci sıradan girdi.