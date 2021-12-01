Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Enflasyonun karşısında emeği koruyacağız

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Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin açıklama yapıyor
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Ekonomi

Yeni asgari ücrette pazarlık süreci başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı.

Özcan Yıldırım, Orhan Onur Gemici   | 01.12.2021
Yeni asgari ücrette pazarlık süreci başladı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Ankara

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında, bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakan Bilgin, toplantıda yaptığı açıklamada "Enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. İş verimliliğini artıran bir rakamda buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapılacak.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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