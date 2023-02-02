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Ekonomi

Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları martta yapılacak

TÜRMOB, bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mart'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının da 18-19 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacağını bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 02.02.2023
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları martta yapılacak

Ankara

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-15 Şubat, tekrar katılacakların 6-22 Şubat döneminde başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda 15 Şubat 2023 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

YMM sınavları 4-13 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 2023 yılı birinci dönem SMMM sınavları ise 18-19 Mart'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 1-15 Şubat, tekrar katılacaklar için 10-24 Şubat olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 15 Şubat itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler. Sınavların yapılacağı yerler ve programı serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Test Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.

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