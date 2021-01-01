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Ekonomi

Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin ekonomiye zararı 10 milyar doları aştı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemileri nedeniyle kontrolü altındaki bölgelerde ekonominin 10 milyar doların üzerinde zarar gördüğünü açıkladı.

Muhammed Semiz   | 01.01.2021
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu yakıt gemilerinin ekonomiye zararı 10 milyar doları aştı

Yemen

Husilere bağlı SABA'nın haberine göre, Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin Genel Müdürü Ammar el-Edrai, yakıt gemilerinin alıkonulması nedeniyle üretimde, hizmet ve sanayi sektörlerinde doğrudan ve dolaylı zararın 10 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Edrai, yakıt gemilerine yönelik korsanlığın hizmet, sanayi ve ticaret sektörlerindeki faaliyetlerin yüzde 50'sinin durmasına ve büyük ekonomik kayıplara neden olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin halen 9 yakıt gemisini alıkoymaya devam ettiğini kaydeden Edrai, koalisyon güçlerini kasıtlı olarak ekonomiye zarar vermekle suçladı.

Husiler Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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