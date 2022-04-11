Dolar
14.74
Euro
16.10
Altın
1,958.98
ETH/USDT
3,120.00
BTC/USDT
41,888.00
BIST 100
2,425.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.04.2022
Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

Ankara

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.30'da Rekabet Kurumunda gerçekleştirilecek.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerine ilişkin hükümleri düzenliyor.

7 teşebbüsün sözlü savunma yapacağı toplantı çevrim içi izlenebilecek. Toplantıyı takip etmek isteyenlerin Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan katılım formunu doldurması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi
Şanghay'da kapanma tedbirlerine karşı kent sakinlerinin tepkisi artıyor
Türkiye'de 5 bin 609 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 32 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da milyonlarca Kovid-19 aşısının son kullanma tarihi yakında geçecek
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 985 bin 482'ye çıktı

Benzer haberler

Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

İstanbul'daki 'İhaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 11 kişi tutuklandı

İki kuzenini öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi