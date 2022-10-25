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Ekonomi

Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısı yerli hayvan ırkı olarak tescil edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Yığılca bal arısının "yerli hayvan ırk ve hatları listesi"ne eklenmesini kararlaştırdı.

Mustafa Çalkaya   | 25.10.2022
Yalova kıvırcığı ve Yığılca bal arısı yerli hayvan ırkı olarak tescil edildi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye, koyun türlerinden Yalova kıvırcığı ile Düzce bölgesinde yayılım gösteren Yığılca bal arısı ekotipi de dahil edildi.

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